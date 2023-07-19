Подросток, пнувший парня в парке Горького, не дает показания без родителей В Москве подросток ждет в полиции родителей, чтобы объяснить, зачем ударил мужчину по голове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток, который ударил ногой по голове в парке Горького 24-летнего москвича, отказывается разговаривать с полицейскими без родителей, передает Telegram-канал SHOT. 16-летний задержанный утверждает, что ударил мужчину, поскольку тот приставал к его подруге.

Друзья подростка, которые тоже участвовали в конфликте, но не применяли силу к пострадавшему, проходят по делу в качестве свидетелей. Подозреваемому 19 июля изберут меру пресечения. Как сообщает пресс-служба МВД, личности подростков 2006-2007 годов рождения были установлены в течение суток.

Уточняется, что уголовное дело по факту инцидента уже возбуждено, но при этом не называется статья УК, по которой ведется разбирательство.

12 июня в парке Горького Москвы подросток, гулявший с друзьями, ударил ногой по голове мужчину, сидевшего на скамейке. В результате нападения пострадавший упал и потерял сознание. На попавшем в Сеть видео видно, что несколько подростков отвлекали мужчину, когда к нему сзади подошел еще один член компании и резко ударил по голове. После этого несовершеннолетние быстро ушли, оставив мужчину лежать на скамейке.