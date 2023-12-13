Пенсионерка стащила айфон у пассажирки автобуса и попалась полиции Московскую пенсионерку задержали за кражу айфона в автобусе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 79-летнюю пенсионерку за кражу айфона в Москве, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, жительница столицы незаметно вытащила телефон у другой пожилой пассажирки во время поездки на автобусе.

Инцидент произошел 20 ноября, в полицию обратилась 70-летняя пострадавшая. Женщина рассказала, что, когда она ехала на общественном транспорте, у нее пропал iPhone 12 стоимостью 70 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование, в ходе которого спустя три недели установили подозреваемую. 79-летнюю злоумышленницу задержали. Следователи предъявили ей обвинение по статье «Кража».

Ранее житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже дорогостоящего мобильного телефона. Потерпевший возвращался домой с концерта, когда в районе Политехнической улицы к нему подошел незнакомец и начал разговор на английском языке, при этом активно жестикулируя.

После того как навязчивый незнакомец оставил петербуржца в покое, последний обнаружил пропажу своего смартфона. Англоговорящий карманник скрылся с места преступления на автомобиле. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК о краже. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.