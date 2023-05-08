Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными 8 и 9 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В Москве 8 и 9 мая парковки станут бесплатными, в том числе на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию департамента транспорта столицы.

При этом уточняется, что парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.

Плата за уличные городские парковки традиционно отменяется в столице в период государственных праздников, так как в такие дни на дороги выезжает меньше автомобилей и бесплатная парковка не влияет на загруженность.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов предупредил, что в длинные майские выходные лучше не ездить в ЦАО Москвы на личной машине из-за перекрытия движения и запрета парковки. Он посоветовал пользоваться общественным транспортом, в первую очередь метро.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на ФСО рассказало, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей до 10 мая.