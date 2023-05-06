Автоэксперт назвал район Москвы, куда лучше не ездить в майские праздники Автоэксперт Шкуматов: в длинные выходные лучше не ездить в центр Москвы или пользоваться метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В длинные майские выходные лучше не ездить в ЦАО Москвы на личной машине из-за перекрытия движения и запрета парковки, заявил NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он посоветовал пользоваться общественным транспортом, в первую очередь метро.

Это традиционная история перед 9 Мая. Лучше не ездить в ЦАО Москвы на личном автомобиле, пользуйтесь общественным транспортом, в первую очередь метро. Но машин в столице много не будет, так как немалая часть жителей уедет за город. Если планируете ехать в город, то изучите расписание перекрытий, оно в открытом доступе есть, — отметил Шкуматов.

Официальный сайт дептранса Москвы ранее сообщил, что временный запрет на парковку вводится 6 мая в Оружейном переулке, на Тверском и Новинском бульварах, Волгоградском проспекте, Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережных, а также на улицах Петровка, Солянка, Моховая, Тверская и на Проектируемом проезде № 3502. Ограничения действуют до 13:00 9 мая.

Ведомство также сообщило, что 7 мая с 05:00 до 08:00 перекроют движение по Проектируемому проезду № 3502, Волгоградскому проспекту, Оружейному переулку и Новинскому бульвару. Также 7 мая с 05:30 и до окончания мероприятий перекроют движение в Оружейном переулке, по улицам Тверская, Петровка, Моховая, Солянка, по Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережным. Кроме того, 7 мая с 10:00 и до окончания мероприятия закроют Большой Путинковский переулок, Тверской и Страстной бульвары.

Ранее ТАСС со ссылкой на ФСО рассказало, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей до 10 мая.

В этом году парад 9 Мая приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мероприятии примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая.