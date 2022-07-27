«Оранжевый» уровень погодной опасности вновь объявили в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве второй день подряд объявляют предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Как указано на сайте Гидрометцентра, причиной этому стала аномально жаркая погода и грозы.

Сильная жара 30-32 градуса, — говорится в сообщении.

Предупреждение Гидрометцентра России будет действовать с 12:00 до 18:00 среды. В этот день в российской столице ожидаются грозы, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Однако, несмотря на аномальную жару, рекордной температура не станет — самая жаркая погода была в этот день в 2010 году, когда воздух прогрелся до 37,5 градуса. В этом году самым теплым днем лета остается 11 июля, тогда на метеостанции возле ВДНХ было зафиксировано 32,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к 30 июля в столичный регион придет похолодание. Температура в Москве опустится до плюс 21–23 градусов. По его словам, снижение температуры начнется с четверга.