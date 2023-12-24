Опубликованы кадры сгоревшего цветочного склада в Москве В Новой Москве сгорел цветочный склад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные потушили огонь на цветочном складе в поселении Сосенское Новой Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Пламя охватило помещение площадью 30 кв. м. на улице Адмирала Корнилова.

По прибытии пожарные провели разведку и обнаружили загорание складируемого материала (досок). Огонь перекинулся под кровлю соседнего строения. Работали два водяных ствола. Произвели вскрытие конструкций для проверки на наличие скрытых очагов, — сообщили в департаменте.

Работа сотрудников пожарной службы осложнялась тем, что гидранты находились на расстоянии двух километров. Тем не менее огонь благополучно потушили. Никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на автостоянке в Забайкальском крае. Огонь успел распространиться на площадь 700 квадратных метров. В результате ЧП гараж и 30 автомобилей внутри сгорели дотла. Также пострадал рядом стоящий двухквартирный дом. Инцидент произошел в региональной столице — Чите.

23 декабря пожар произошел в торговом центре «Хорошо» на севере Москвы. Выяснилось, что в торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 кв. м.