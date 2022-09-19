Опубликовано видео с застрявшими на Останкинской башне десятками школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал видеокадры с застрявшими на Останкинской телебашне десятками школьников. Всего на высоте 337 метров из-за остановки работы лифтов оказались запертыми почти 50 человек. Никто не пострадал, школьникам раздают воду.

19 сентября на экскурсию по Останкинской телебашне пришли две группы школьников. Однако вскоре после усилившегося ветра лифты в здании были отключены.

В администрации Останкинской башни заявили, что ситуация штатная, в здании лифты отключаются автоматически при скорости ветра 19 метров в секунду. На момент остановки лифтов скорость ветра достигала отметки 20 м/c.

Останкинская башня вновь открылась для посещения 19 сентября. Площадка была закрыта для экскурсий 24 февраля 2022 года.

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