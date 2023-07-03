Мужчина с коляской влетел в пункт выдачи товаров Wildberries из-за въехавшего в него автомобиля в подмосковной Ивановке. Видеозапись с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «112».
Водитель KIA не справился с управлением и сбил человека, стоящего с коляской на тротуаре. Коляска при этом отлетела в противоположную сторону. Удар был такой силы, что мужчина выбил собой дверь помещения. Он был госпитализирован с переломом ноги, а ребенок не пострадал.
В помещении в этот момент также находились три женщины, одна из которых в полуметре от входа разбирала покупки.
Ранее сообщалось, что утром 3 июля произошла авария на Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино. В ДТП участвовали автомобили Lexus, Hyundai и два самосвала. Грузовики раздавили Hyundai, водитель машины скончался на месте.