Опубликовано видео наезда KIA на мужчину с коляской в Подмосковье Мужчина с коляской выбил стекло на входе в павильон от удара авто

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мужчина с коляской влетел в пункт выдачи товаров Wildberries из-за въехавшего в него автомобиля в подмосковной Ивановке. Видеозапись с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «112».

Водитель KIA не справился с управлением и сбил человека, стоящего с коляской на тротуаре. Коляска при этом отлетела в противоположную сторону. Удар был такой силы, что мужчина выбил собой дверь помещения. Он был госпитализирован с переломом ноги, а ребенок не пострадал.

В помещении в этот момент также находились три женщины, одна из которых в полуметре от входа разбирала покупки.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля произошла авария на Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино. В ДТП участвовали автомобили Lexus, Hyundai и два самосвала. Грузовики раздавили Hyundai, водитель машины скончался на месте.