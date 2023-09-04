Ограбивший актрису Рутберг домушник попал на камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Рутберг

Домушник, ограбивший квартиру актрисы Юлии Рутберг, попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Госуправление МВД России по городу Москве. На кадрах видно, как мужчина заходит в подъезд дома, поднимается на лифте, а через время выходит и скрывается с места преступления.

Квартиру актрисы на Смоленской-Сенной площади ограбили 2 сентября. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, 7 тыс евро и драгоценности. По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.

В момент ограбления Рутберг находилась на гастролях в Иркутске. Ее 85-летняя мать и другие родственники также отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Сейчас полицейские разыскивают домработницу, которую может быть соучастницей преступления. Сама потерпевшая в ее виновность не верит.

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