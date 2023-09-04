Домушник, ограбивший квартиру актрисы Юлии Рутберг, попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Госуправление МВД России по городу Москве. На кадрах видно, как мужчина заходит в подъезд дома, поднимается на лифте, а через время выходит и скрывается с места преступления.
Квартиру актрисы на Смоленской-Сенной площади ограбили 2 сентября. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, 7 тыс евро и драгоценности. По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.
В момент ограбления Рутберг находилась на гастролях в Иркутске. Ее 85-летняя мать и другие родственники также отсутствовали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Сейчас полицейские разыскивают домработницу, которую может быть соучастницей преступления. Сама потерпевшая в ее виновность не верит.
Ранее у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова украли крупную сумму денег и дорогие часы. Ценности и наличные он хранил в сейфе в собственной квартире. Похитители забрали их, а на их место подбросили фальшивые купюры и поддельные часы.