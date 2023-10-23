23 октября 2002 года в Москве произошел теракт, который надолго отпечатался в памяти россиян. Зрители мюзикла «Норд-Ост» и сотрудники театрального центра на Дубровке на трое суток стали заложниками чеченских боевиков. Какими были эти 72 часа? Как вели себя террористы? И чем закончилась легендарная операция по спасению заложников? Об этом и многом другом журналистам NEWS.ru рассказал зритель мюзикла Владислав. В этом выпуске также приняли участие психолог и эксперт по безопасности. Они объяснили, как стоит себя вести во время ЧП, какими методами можно уберечь свою психику от ПТСР и как сегодня обстоят дела в сфере террористической безопасности в стране.