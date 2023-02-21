Названа причина пожара в отеле в центре Москвы ТАСС: причиной пожара в здании с отелем в центре Москвы является поджог

Фото: МЧС

По предварительным данным, причиной пожара в здании с отелем «МКМ» на Международной улице в Москве стал поджог. Об этом сообщает сообщает ТАСС с ссылкой на экстренные службы. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе ребенок.

По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар. Сейчас все обстоятельства устанавливаются, — рассказал собеседник агентства.

Огонь охватил 17-этажное здание на Международной улице в центре столицы вечером 21 февраля. По имеющимся данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Из здания были спасены 50 человек, в том числе 7 детей. Всего эвакуировано 200 человек.

В дептрансе Москвы рассказали, что движение по Международной улице перекрыто. Для обогрева эвакуированных граждан прибыли пять автобусов Мосгортранса.