Названа причина, по которой люди готовы переплачивать за квартиры в Москве Риелтор Барсуков: доплата за квартиру рядом с метро в Москве экономит время

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, начавшая работу 7 сентября 2023 года

Аренда квартиры рядом с метро стоит дороже, но мобильные люди готовы доплачивать за комфорт, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, стоимость такого жилья на несколько тысяч рублей выше, но позволяет экономить на пересадках.

Так как человек мобильный, он платит деньги за комфорт, особенно арендаторы квартир. Если, конечно, денег совсем нет — снимаешь самое дешевое, а если деньги есть — слушай, а зачем мне ехать на автобусе, потом пересаживаться на МЦД, потом на подземное метро? Я лучше доплачу две-три тысячи рублей. Будешь платить не 30 тысяч, а 33 тысячи, но рядом с метро. Буду экономить 40 минут, а их есть куда потратить, — пояснил риелтор.

Ранее Барсуков высказал мнение, что съемные квартиры в Москве после открытия новых станций метрополитена могут подорожать на 10–15%, а цены на вторичное жилье вырастут на 5–10%. Эксперт считает, что владельцы квартир будут повышать стоимость жилья не сразу после запуска новых транспортных узлов, а постепенно, в течение нескольких лет.

6 сентября в Москве открылась станция метро «Аэропорт Внуково». Теперь из добраться до терминала A воздушной гавани можно напрямую из подземки. Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия отметил, что всего на Солнцевской ветке построили 14 станций. По его словам, время в пути от «Москва-Сити» до аэропорта Внуково составит 40 минут.