Риелтор раскрыл, на сколько дорожают квартиры после открытия станций метро Риелтор Барсуков: квартиры дорожают на 5-10% из-за открытия станций метро

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Станция «Яхромская»

Открытие новых станций метро может привести к подорожанию квартир на 5-10%, а также росту цен на аренду жилья на 10-15%, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он подчеркнул, что изменения происходят не в день начала работы новых транспортных узлов, а в течение нескольких лет.

В момент открытия метро стоимость или аренда квартиры не увеличиваются. Открытие уже отыграло в цене. В момент объявления строительства метро — года за три — повышается ликвидность квартиры, а за год до открытия начинают расти цены, когда люди видят, что станция метро или линия МЦД действительно появятся. Вторичка может подорожать на 5-10%, аренда — на 10-15%, — отметил Барсуков.

По его словам, ценник на аренду квартир начинает ползти вверх не за год, а за пару месяцев до открытия станции метро, когда в объявлениях начинают указывать, что до метро идти пять минут. Собеседник добавил, что итоговая цена зависит от уже имеющейся транспортной инфраструктуры..

Многое зависит от уже имеющейся транспортной инфраструктуры, что там было до открытия станции метро, насколько легко уехать. Если это глушь, откуда автобус увозит один раз в час — легко на 10-15% стоимость аренды подскочит. Но все изменения уже произошли, — подытожил Барсуков.

Ранее в Москве состоялось торжественное открытие станции метро «Аэропорт Внуково». Станция является конечной на южном участке Солнцевской (8А) линии, она совмещена со столичным аэропортом Внуково. На церемонии открытия выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что теперь из аэропорта до делового центра «Москва-Сити» можно добраться за 40 минут.