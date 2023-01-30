На мусороперерабатывающем заводе в Москве обнаружили «снаряды для гаубиц»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В минувшие выходные на мусороперерабатывающем заводе на севере Москвы были обнаружен ящик с надписью «снаряды для гаубиц», передает РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции. Официально в МВД на данный момент находку не комментировали. Инсайдер заметил, что внутри контейнера находились патроны, сигнальные ракеты и взрывпакеты.

Около 18 часов в дежурную часть позвонил сотрудник частного охранного предприятия, который рассказал, что на территории мусороперерабатывающего завода, расположенного в Сигнальном проезде, при сортировке отходов был обнаружен подозрительный ящик, — сообщил источник.

По словам собеседника, специалисты проверили содержимое ящика и обнаружили в нем 31 взрывпакет для отсека и палубы, 36 палубных взрывпакетов, 71 взрывпакет для корабельного отсека, сигнальные патроны, пакеты с селитрой и порохом. Найденные взрывпакеты применяются во время учений на кораблях ВМФ при имитации выстрела орудий.

Силовики возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств или взрывчатых веществ. Максимальный срок за это деяние может составлять до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают происхождение находки.

Ранее на северо-востоке столицы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области изъяли у 61-летнего пенсионера два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. Как сообщает пресс-служба городского МВД, оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.