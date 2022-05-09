МВД: свыше 1 млн человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Москве

Акция памяти «Бессмертный полк» в Москве / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая приняли участие более миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что мероприятие всё ещё продолжается. Ранее к акции присоединился президент России Владимир Путин.

В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы, — рассказала она.

В этом году мероприятие впервые после пандемии коронавируса состоялось очно, в 2020 и 2021 годах оно проводилось в онлайн-формате. Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве в 15:00 от станции метро «Динамо». Маршрут составит 7 км и завершится на Красной площади.

К «Бессмертному полку» также присоединился Путин, он прошёл вместе с колонной, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. Для главы государства это уже шестой раз, когда он принимает участие в шествии.

В столице для проведения акции с 05:00 перекрыты Тверская, Тверская-Ямская, Моховая улицы, Театральный проезд, улица Охотный Ряд, Большой Москворецкий мост, Кремлёвская и Москворецкая набережные, а также Ленинградский проспект, съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК). Движение будет ограничено до окончания мероприятия. Вечером москвичей ждёт праздничный салют.