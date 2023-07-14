Мужчина вылетел за дорогу после столкновения двух автомобилей на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на внешней стороне 80-го км МКАД один автомобиль врезался в другой, стоящий на обочине, сообщает в Telegram пресс-служба столичного дептранса. В Сети были опубликованы кадры с места ДТП, на которых видно, как водитель прижатой к обочине машине стоит у капота. После столкновения двух авто он отлетает с дороги в траву. На месте работают экстренные службы.

На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом на Лихачевское шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «360» со ссылкой на источники уточняет, что в результате аварии пострадали двое человек. Движение на 80-км МКАД временно затруднено, водителей призвали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в селе Екатериновка Приморского края 71-летний водитель Mazda Demio съехал в кювет, пытаясь объехать собаку, перебегавшую дорогу. По данным МВД, из-за неудачного маневра авто наехало на семилетнего мальчика. Также пострадал 66-летний пассажир.

До этого девятиклассница и еще несколько человек пострадал в аварии под Волгоградом, причиной которой стал еж. Водитель съехал в кювет, когда млекопитающее выбежало на дорожное полотно. Мужчина резко вывернул руль, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. ДТП произошло на 61-м километре автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский.