Мужчину ранили ножом в потасовке у московского метро

Мужчина получил ножевое ранение в потасовке у станции метро «Котельники» в Москве, сообщает РЕН ТВ. Как отмечается, драка произошла вечером 3 сентября. Пострадавший госпитализирован.

Между компанией людей и мужчиной произошла перепалка, во время которой злоумышленники ранили оппонента ножом, — сообщил источник канала.

Отмечается, что у пострадавшего ножевое ранение в области поясницы, также поврежден палец. По данному факту правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, как мужчина на электросамокате в Москве ударил прохожего ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел днем на улице Кржижановского. 53-летнего потерпевшего госпитализировали.