Москву и область окутал густой туман

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Останкинская телебашня в туманную погоду

Москву и область окутал густой туман. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, такая погода продлится в ближайшие 1-2 часа, передает РИА Новости. Будет наблюдаться ухудшение видимости и гололед.

Сейчас в Шереметьево тумана нет, видимость 3 километра, во Внуково еще сохраняется туман, видимость 1000 метров, в Остафьево видимость 1300 метров, дымка, в Домодедово видимость 800 метров. В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся, при видимости 600-1000 метров, — сказал Леус.

Ранее 10 декабря пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке в минус два градуса в течение дня.

Также управление министерства советует избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.