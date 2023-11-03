Москвичи обратились в полицию после «необычной сделки» с незнакомцем Москвичи купили у незнакомца «коробку с сюрпризом», в которой оказалась монета

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Незнакомец продал компании молодых людей в Москве коробку за 5 тысяч рублей, в которой лежал один рубль, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально они не знали о ее содержимом, однако парень смог их убедить, что внутри находится нечто более дорогое и способное изменить их жизнь в лучшую сторону. Покупатели обратились в полицию.

Сделка состоялась в ТЦ «Манеж», когда к компании ребят подсел незнакомый мужчина. Сначала ребята отказывались ее покупать и восприняли предложение как шутку, однако «маркетолог» смог их убедить в ценности этой покупки. Один из них перевел продавцу деньги, после чего тот удалился.

Открыв коробку они увидели в ней монету достоинством один рубль и поспешили догнать незнакомца. Когда они его нашли, тот продавал такую же коробку другим людям. Москвичи настояли, чтобы он вернул обратно деньги, однако тот стал их обвинять в преследовании.

Ранее злоумышленники обманули на 100 тысяч рублей подругу легенды рока Виктора Цоя Наталью Россовскую, которая является бывшей супругой музыканта Майка Науменко. Они позвонили женщине и представились сотрудниками ФСБ. Злоумышленники заявили, что на имя Россовской некие люди пытаются оформить кредит в 400 тысяч рублей и отправить средства на Украину. Чтобы остановить операцию, из-за которой она подпадет под статью о содействии терроризму, преступники предложили женщине самой взять кредит и отправить деньги им на счет.