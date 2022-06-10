Москвичи назвали главные проблемы столицы Социологи узнали у москвичей, какие городские проблемы волнуют их больше всего

Жители Москвы перечислили самые актуальные городские проблемы. Среди них оказались трудности с ЖКХ и тарифами, проблемы с парковками, мигрантами и здравоохранением, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Russian Field. По итогам опроса социологи выяснили, что люди до 45 лет больше всего жалуются на дефицит парковочных мест, для людей старше этого возраста приоритетнее оказались проблемы ЖКХ. Москвичи старше 60-летнего возраста остро ощущают проблемы со здравоохранением.

При этом для более обеспеченных горожан актуальнее всего нехватка парковок и состояние дорог, для людей со средним и низким достатком — проблемы и тарифы ЖКХ. Для группы с доходом ниже среднего также остро стоит проблема качества жизни, — написали в издании.

Большая часть респондентов винит в этих проблемах властей столицы (33%) или главу муниципального района. Другие 20% обвиняют в трудностях федеральную власть. Еще 10% считают, что во всем виноваты муниципальные депутаты, оставшиеся 4% обвинили в проблемах самих москвичей.

Москвичей также спрашивали о том, как они оценивают положение дел в городе и стране. Более половины москвичей (59%) считают, что за последние два года ситуация в столице улучшилась, каждый пятый (22%) — что ситуация осталась без изменений, — сообщили в газете.

Также жителей Москвы спросили, хотели бы они отменить СВО на Украине. Большая часть респондентов не хотят прекращения спецоперации (48%), другая треть москвичей (33%) высказалась за ее отмену. При этом мужчины (53%) чаще высказывались за продолжение конфликта на Украине, в отличие от женщин (45%), чуть меньше половины которых выступили против участия России в спецоперации.

Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, уступая лишь Сингапуру и Торонто.