ООН назвала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на предварительные данные рейтинга «Индекс процветания городов». В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, уступая лишь Сингапуру и Торонто.

Отмечается, что Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83,2, тогда как у Лондона этот показатель составляет 75,9, а у Парижа — 76,3. Также Москва занимает первое место по качеству жизни — 68,3 балла против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа.

Ранее исследователи Финансового университета при правительстве РФ назвали Москву, Санкт-Петербург и Грозный лучшими городами для жизни в России. Авторы исследования учитывали уровень доходов населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, состояние дорог, качество работы общественного транспорта, качество медицины, образования, состояние экологии, условия для предпринимательства, состояние комплекса ЖКХ, распространённость бытового насилия и преступлений.

Также в топ-10 попали Магнитогорск. Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород. Наименее привлекательными для жизни оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.