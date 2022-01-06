18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В России определили лучшие города для жизни

Финуниверситет назвал лучшими городами для жизни в РФ Москву, Санкт-Петербург и Грозный
23:41, 06 января 2022
В России определили лучшие города для жизни Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лучшими городами для жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный. Исследование качества жизни в городах страны с населением более 250 тысяч провёл Финансовый университет при правительстве РФ. На основании исследования составлен соответствующий рейтинг, его приводит РИА Новости.

Авторы исследования учитывали уровень доходов населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, состояние дорог, качество работы общественного транспорта, качество медицины, образования, состояние экологии, условия для предпринимательства, состояние комплекса ЖКХ, распространённость бытового насилия и преступлений.

Оценки условий жизни авторы исследования получили при помощи социологических опросов, а также на основании открытых данных Росстата и Банка России.

В результате лучшим городом для жизни в России стала Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, третье занял Грозный.

Также в топ-10 попали Магнитогорск. Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород. Наименее привлекательными для жизни оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Ранее россияне перечислили самые запоминающиеся события 2021 года. Первое место в рейтинге заняло введение QR-кодов в ряде регионов. Оно больше всего запомнилось 58% респондентов.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео