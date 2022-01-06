В России определили лучшие города для жизни

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В Москве в возрасте 85 лет умер эксперт-криминалист Владимирского областного бюро судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист Марк Фурман. До своей смерти он долго и продолжительно болел, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на родственников.

Фурман умер 5 января в одной из московских клиник. Подробности его смерти и какая болезнь стала причиной не уточняются. Прощание с покойным пройдёт в пятницу, 7 января, в Москве. Фурман...