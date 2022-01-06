В России определили лучшие города для жизни

Лучшими городами для жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный. Исследование качества жизни в городах страны с населением более 250 тысяч провёл Финансовый университет при правительстве РФ. На основании исследования составлен соответствующий рейтинг, его приводит РИА Новости.
Авторы исследования
Оценки условий жизни авторы исследования получили при помощи социологических опросов, а также на основании открытых данных Росстата и Банка России.
В результате лучшим городом для жизни в России стала Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, третье занял Грозный.
Также в топ-10 попали Магнитогорск. Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород. Наименее привлекательными для жизни оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.
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