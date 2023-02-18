Москвичей предупредили о приближающемся буране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы в ночь с 18 на 19 февраля ожидает сильный снегопад и ветер, сообщает Городское хозяйство Москвы. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что на столичных дорогах выпадет 10-сантиметровый слой осадков, в связи с чем городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 19 февраля, в столице ожидается сильный снегопад, он продлится до утра понедельника. Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он также отметил, что 18 и 19 февраля временами возможен сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Кроме того, Главное управление МЧС России в Подмосковье предупредило о снежных заносах и гололедице. Ведомство рекомендовало при порывистом ветре убирать хозяйственные вещи со двора дома или балконов, а также парковать машину в гараже или вдали от шатких конструкций. Кроме того, МЧС напомнило о том, что неустойчивые строения в непогоду лучше обходить и по возможности оставаться дома, избегая прогулок в буран.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в феврале ожидает по-мартовски теплая погода. Прогнозировалось, что днем температура воздуха в столице будет составлять от нуля до двух градусов тепла. При этом каждый день обещался небольшой снег.