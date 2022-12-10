Москвичей предупредили о гололеде на дорогах МЧС предупредило о сильном гололеде в Москве 10 декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сегодня, 10 декабря, в Москве ожидается сильный гололед на дорогах, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в Telegram. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке в минус два градуса в течение дня.

С шести часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в г. Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы! <...> ГУ МЧС России по г. Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, — говорится в сообщении МЧС.

Также управление министерства советует избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что с 10 по 11 декабря Москву ожидают сильные снегопады и гололед. При этом, по его словам, температура будет держаться около 0 градусов. По словам Шувалова, теплая погода — прекрасный шанс провести уик-энд на природе.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отметил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17.