Москвичей предупредили о сильной жаре в эти выходные Гидрометцентра России: оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 13 по 15 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По данным синоптиков, он продлится с 13 по 15 августа, в этот промежуток в столице ожидается температура до 32 градусов.

Предупреждение действует с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа.

Обычно при такой погоде горожанам рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. Кроме того, рекомендовано воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоёмах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве с каждым днем будет прибавлять по несколько градусов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что из-за прихода антициклонов в столице совсем не ожидается осадков.

В свою очередь врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное.