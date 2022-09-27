Москвичам пообещали значительное потепление к концу недели Гидрометцентр: в Московском регионе заметно потеплеет к концу недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу наступившей недели в столичном регионе станет заметно теплее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в пятницу, 30 сентября, составит более плюс 15 градусов. Правда, перед этим москвичам придется пережить приход дождей и порывистого ветра.

Предварительные расчеты показывают, что с четверга температура начнет повышаться. В пятницу будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что не стал бы ассоциировать такую погоду с бабьим летом, но подчеркнул, что дни становятся заметно теплее.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 29 сентября, дневная температура в Московском регионе составит от 12 до 14 градусов тепла, в пятницу он поднимется до 17, в субботу — от 14 до 19 градусов, а в воскресенье она составит 16–21 градус со знаком плюс.

Но перед этим, в среду, 28 сентября, москвичей ждет некомфортная погода. Днем будет не выше плюс 9–11 градусов, ожидается дождь и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Ранее Роман Вильфанд назвал регионы, в которых наступят заморозки и резкое похолодание. Это Пермский край, Челябинская и Свердловская области, где также ожидаются мокрый снег и гололед и усиление ветра до 25 м/с.