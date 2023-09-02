Москвичам пообещали похолодание в выходные Вильфанд: в Москве в выходные прогнозируется похолодание и дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Похолодание до 20–22 градусов и небольшой дождь прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночью в российской столице ожидается 15–17 градусов.

По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь — 15–17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться — в диапазоне от 20 до 22 градусов, — сказал специалист.

В воскресенье москвичей ожидает еще меньше осадков, столбики термометров останутся на том же уровне. По словам Вильфанда, несмотря на похолодание, температура воздуха будет выше климатической нормы.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в нескольких регионах России 2 и 3 сентября ожидаются погодные аномалии. По его словам, на севере страны и в нескольких сибирских регионах дневные температуры будут превышать климатическую норму на 7–10 градусов. Метеоролог уточнил, что этот прогноз касается регионов на северо-западе России: Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Карелии, Вологодской и Мурманской областей, Республики Коми.