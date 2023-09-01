Роман Вильфанд рассказал, где будет аномально жарко в начале сентября Роман Вильфанд спрогнозировал аномально высокие температуры в 9 регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что в нескольких регионах России 2 и 3 сентября ожидаются погодные аномалии. По его словам, на севере страны и в нескольких сибирских регионах дневные температуры будут превышать климатическую норму на 7–10 градусов.

Метеоролог уточнил, что этот прогноз касается регионов на северо-западе России: Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Карелии, Вологодской и Мурманской области, Республики Коми.

С 2 по 5 сентября в Архангельской области дневная температура будет держаться в диапазоне от 20 до 26 градусов, в Ненецком АО — от 19 до 24, а это очень холодный регион, в Карелии — от 22 до 25, в Вологодской области — от 21 до 24, в Коми — от 21 до 24, в Мурманской области — от 20 до 23. Это чрезвычайные температурные отклонения, — сказал Роман Вильфанд.

Такая же погодная аномалия будет наблюдаться и в сибирских регионах — Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Там, по словам метеоролога, максимально температура поднимется до 30 градусов. Однако в Иркутской области, несмотря на аномально высокие дневные температуры, в целом погода будет очень контрастной.

В верхнеленских районах на востоке Иркутской области будет очень низкая температура, самая низкая в стране: ночью заморозки до −5 градусов. Хотя слово заморозки не очень подходит, потому что это уже легкие морозы, — уточнил Роман Вильфанд.

В начале августа метеоролог Александр Ильин прогнозировал аномально холодную погоду в трех регионах России — на Камчатке, Чукотке и в Якутии. Там до 6 августа держалась по-осеннему холодная погода. В большей части Якутии, например, днем фиксировали от 8 до 15 градусов тепла.