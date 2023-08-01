Москвича возмутила женщина с «обдолбанными» котами на Арбате

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Москвич по имени Максим вступил в конфликт с женщиной, которая собирала на Старом Арбате деньги на содержание кошачьего приюта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видео словесных баталий в центре столицы. Его возмутило, что животные, которых пенсионерка использует для сбора пожертвований, выглядят «как обдолбанные». Месяцем ранее он уже вызывал полицию к месту, где женщина собирала подаяния, но правоохранители заверили гражданина, что никаких нарушений не видят.

Я просто вижу, что котам плохо. Они реально как обдолбанные, [говоря] простым языком. А вы собираете на них деньги. <...> Это совершенно неприемлемо, чтобы взять животных, чем-то их накормить, чтобы они спокойно сидели и еще денег на это собирать. Это вообще суперподлость, — обратился мужчина к волонтерке.

Женщина при этом не говорит, для какого конкретно приюта она собирает средства, а также не называет свое имя. В ответ на претензии он называет москвича «идиотом» и требует от него уйти.

В марте в центре Москвы мужчина, стоящий с иконой в руках и просящий милостыню, ударил ногой женщину, которая рядом торговала цветами. Видео инцидента появилось в сети.