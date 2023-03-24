Полина Шестак

Мужчина согрешил в центре Москвы, не выпуская икону из рук Мужчина в рясе и с иконой в руках ударил женщину в центре Москвы

24 марта 2023 в 11:48

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бездомный на улице Москвы