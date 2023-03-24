В центре Москвы мужчина, стоящий с иконой в руках и просящий милостыню, ударил ногой женщину, которая рядом торговала цветами, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты предположили, что священнику не понравилось присутствие конкурентки рядом.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В центре Москвы мужчина, стоящий с иконой в руках и просящий милостыню, ударил ногой женщину, которая рядом торговала цветами, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты предположили, что священнику не понравилось присутствие конкурентки рядом.