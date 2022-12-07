Baza: москвич выпрыгнул из окна военкомата с целью избежать призыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 19-летний молодой человек выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва на срочную службу. Канал отмечает, что в результате он травмировался и был доставлен в больницу. В Минобороны пока не прокомментировали это сообщение.

Как указывает Baza, инцидент произошел 5 декабря на Саратовской улице. Москвич выпрыгнул с четвертого этажа.

По информации Baza, молодого человека доставили в больницу имени Склифосовского, где диагностировали несколько переломов со смещением. В частности, у него сломаны несколько позвонков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации. Он уточнил, что не может говорить за Минобороны.

Адвокат Павел Чиков ранее сообщил, что практика насильственной доставки сотрудниками полиции призывников в военкоматы незаконна. Он пояснил, что работники военкоматов не имеют прав и полномочий лишать призывников свободы, а доставление и удержание человека как раз является лишением свободы.

Полицейские вправе задержать и доставить призывника, но только в помещения органов МВД и для составления протокола об административном правонарушении, заключил адвокат.