Кроссовер резко сдал назад и «впечатал» пенсионерку в подъезд Житель Москвы протаранил подъезд и выходящую из него пожилую женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Москвы сдал назад на большой скорости и врезался в подъезд, из которого выходила пожилая пара, сообщает РЕН ТВ. Мужчина не успел вовремя остановиться, придавив пенсионерку, которую забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Фельдшеры увезли женщину в больницу, — сообщил источник издания.

Наезд кроссовера на женщину попал на камеру видеонаблюдения. Уточняется, что происшествие случилось на улице Ватутина. Мужчина, который находился рядом с женщиной, не пострадал.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Сургутском районе Югры. Произошло столкновение рейсового микроавтобуса с автомобилем марки Chevrolet Niva. Все погибшие — мужчина, женщина и ребенок — находились в легковушке. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva уснул за рулем.

Также стало известно, что пассажирский автобус снес столб и наехал на припаркованный легковой автомобиль на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло в Анадырском проезде. Перед выходом на линию водитель автобуса проходил медосмотр в установленном порядке и был допущен к управлению транспортным средством.