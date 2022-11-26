Помощник брокера похитил и продал базу данных «Сколково-недвижимость»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19-летний помощник брокера Никита Г. похитил базу данных «Сколково-недвижимость», где содержалась информация об объектах недвижимости, застройщиках и собственниках, накопленная за долгие годы, сообщает ИА REGNUM. Источник агентства уточнил, что похититель продал базу своему конкуренту из компании «Пойнт-Эстейт» всего за 100 тысяч рублей. На Никиту завели уголовное дело. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В качестве вознаграждения Никита получил от покупателя всего 100 тысяч рублей (просил 150 тысяч рублей). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и до четырех лет колонии за хищение компьютерных данных. 24 ноября 2022 года в отношении бывшего помощника брокера возбудили уголовное дело по двум этим статьям, — уточнил собеседник агентства.

Спикер отметил, что экс-сотрудник «Сколково-недвижимости» в течение четырех месяцев ходил на работу в офис, расположенный в «Москва-Сити», после чего уволился. Доступ к облачному хранилищу Никите не заблокировали, и спустя два месяца после увольнения он скачал файлы. Сделка по продаже базы данных происходила в одном из ресторанов на Арбате.

Ранее сотового оператора из Новосибирска, который торговал личными данными клиентов, привлекли к ответственности. 19-летний сотрудник сливал своим клиентам данные о созвонах интересующих абонентов и детализацию их разговоров. Сотрудники ФСБ узнали о деятельности молодого человека и возбудили в отношении него уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, из-за которого ему грозит штраф в 500 тысяч рублей и пять лет тюрьмы.