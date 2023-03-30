Москвич испугался прыгать с парашютом и решил отсудить деньги у аэроклуба Москвич подал в суд на аэроклуб из-за отказа вернуть всю стоимость прыжка с парашютом

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Житель Москвы подал в суд на аэроклуб, где должен был прыгать с парашютом, но испугался и безуспешно пытался вернуть деньги за сертификат, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Теперь компания должна мужчине 42 тысячи рублей.

Канал пишет, что в октябре прошлого года несовершеннолетний сын подарил отцу сертификат на прыжок с парашютом. Подарок стоил 26 тысяч рублей, но отец, взвесив все риски, решил не прыгать и вернуть деньги.

В аэроклубе заявили, что вернут лишь 6 тысяч. Мужчина не согласился и подал в суд, потребовав полностью вернуть ему деньги и возместить моральный ущерб. Суд требования удовлетворил.

Ранее стало известно, что 59-летний москвич умер на борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. Оказалось, он пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом.

Другой житель столичного Зеленограде обратился в МЧС в связи с тем, что обнаружил в своей кровати под одеялом змею. Откуда она там взялась, мужчина объяснить не смог. Прибывшие на место сотрудники МЧС так и не увидели чешуйчатого нарушителя спокойствия, поскольку мужчина не смог открыть дверь.