Москва установила мировой рекорд по количеству электробусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электробус в автобусном парке

Москва установила мировой рекорд по количеству электробусов, их в столице России больше, чем в любом городе мира, сообщает «Царьград». Всего в Москве числится тысяча электробусов и они находятся на контракте жизненного цикла, рассказал замначальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

Наши электробусы находятся на контракте жизненного цикла, это значит, что сервисная компания в течение 15 лет после то, как мы купили эту машину, полностью ее обслуживает и отвечает за техническую готовность. В случае поломки или непредвиденного обстоятельства в части неисправности полностью за счет сервисной компании эта неисправность максимально быстро устраняется, — объяснил он.

Он добавил, что опытом столицы интересуются другие регионы, так как многие города хотят повысить экологичность общественного транспорта.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик ранее заявил, что план петербургского «Пассажиравтотранса» закупить дизельные автобусы свидетельствует о том, что экологические цели транспортной реформы в городе пошли прахом. Он напомнил, что именно экологичность была важнейшим посылом реформы.