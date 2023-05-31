Московскую пенсионерку напугали змеями и сняли порчу за 1,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Гольяново мошенница обманула пенсионерку на сумму в 1,2 млн рублей, пообещав снять с пожилой женщины порчу, сообщает LIFE.ru. При этом злоумышленница применила трюк со змеями, выползающими из куриных яиц.

Как уточняет издание, 76-летняя москвичка во время прогулки возле дома встретила женщину, которая, представившись ясновидящей, заявила, что на пенсионерку наложена порча. Для избавления от нее незнакомка попросила женщину вынести из дома два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце. Мошенница разбила яйца, из которых «выползли» три змейки. После этого «ясновидящая» потребовала от напуганной старушки принести из дома скотч, свечу и все имеющиеся в квартире деньги.

Пенсионерка передала мошеннице все свои накопления — 1,2 млн рублей, которые та завернула в газету, обмотала скотчем и приклеила к старушке, велев ей три дня и три ночи никому ничего не говорить и не раскрывать сверток.

Вернувшись домой, пожилая женщина все-таки развернула газету и увидела, что денег внутри нет. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию, которая теперь ведет розыск мошенницы.

Ранее в городе Бердске Новосибирской области арестовали двух цыганок, которые под предлогом снятия порчи обокрали местную жительницу на 172 тысячи рублей.