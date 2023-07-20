Московские врачи спасли детей с тяжелой патологией легких Врачи МОНИКИ им. Владимирского спасли детей с тяжелой патологией легких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве врачи спасли детей пяти и шести лет с тяжелой патологией легких: у брата и сестры в легких образовался гной, что могло привезти к серьезным последствиям. Заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ имени Владимирского Евгения Полуконова рассказала «360», что мальчик поступил в больницу с признаками абсцесса легкого.

Мальчик поступил с признаками абсцесса легкого — очагом скопления гноя в легком. Мы выполнили бронхоскопию, а вторым этапом под ультразвуковым контролем установили дренаж в месте скопления гноя для его оттока, — пояснила Полуконова.

Девочка поступила в более тяжелом состоянии. Гной распространился на всю левую половину грудной клетки. Обе операции прошли успешно. Сейчас детей отправили на амбулаторное лечение, их жизням ничего не угрожает.

Врачи также напомнили, что при первых признаках простуды необходимо обратиться за медицинской помощью. Самолечение может навредить здоровью.

Заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы Людмила Алиманова ранее рассказала, что беременной москвичке успешно завершили операцию во время родов по удалению кисты. Сразу после удаления новообразования врачи провели кесарево сечение.