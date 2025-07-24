Московские ветеринары спасли собаку с осложнениями после родов

В Москве ветеринары спасли йоркширского терьера по кличке Миша с тяжелыми осложнениями после родов, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Как выяснилось, внутри собаки остался послед — часть плода.

Перед тем, как приступить к операции, бригада ветврачей обнаружила у собаки разрыв матки и гнойный перитонит в брюшной полости. Ситуацию осложняли отказ поджелудочной железы и загноение кишечника, диагностированные у животного.

Несмотря на все усилия ветеринаров, прогноз для собаки оставался крайне неблагоприятным. Однако уже на следующий день, когда питомца привезли на инфузионную терапию, он начал медленно, но стабильно восстанавливаться. Сейчас собака полностью здорова — она с аппетитом ест и играет с щенками.

Ранее в Киренске Иркутской области ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь. Животное пострадало во время прогулки с хозяином по лесу.