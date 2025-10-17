Мощный пожар охватил крупный завод под Москвой В Подмосковье горит завод по выпуску моторных масел

Крупный пожар произошел на производственном предприятии по выпуску автомобильных масел в подмосковном Пушкино, сообщили в пресс-службе МЧС России. Для ликвидации возгорания на чердаке задействованы 69 сотрудников и 24 единицы специальной техники.

В Пушкино горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. На месте работают 69 сотрудников и 24 единицы техники МЧС России, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о возгорании на складе канцелярских товаров в Южно-Сахалинске. Спасательные подразделения локализовали пламя на территории 1 тыс. квадратных метров, для ликвидации последствий привлечены 19 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, стало известно о возгорании в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По информации ведомства, пламя распространилось на 18 квадратных метров, прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь. Из здания самостоятельно вышли 30 человек.