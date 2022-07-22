В Москве младенец попал в реанимацию из-за собаки МК: собака столкнула с кровати 3-месячного младенца в Москве, у ребенка тяжелая травма головы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собака столкнула с кровати 3-месячного младенца в однокомнатной квартире в столичном районе Некрасовка, пишет «Московский Комсомолец». По информации газеты, инцидент произошел 21 июля. В издании уточнили, что пес запрыгнул на кровать к ребенку во время тихого часа. 30-летний глава семейства увидел, что младенец лежит на полу, после чего принялся успокаивать и укачивать девочку. Уже в 17:00 мать ребенка заподозрила неладное после того, как малышка перестала реагировать на прикосновения.

Родители поняли, что с ребенком что-то не так и срочно вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев ребенка, приняли решение о немедленной госпитализации. Девочку поместили в реанимацию с тяжелыми травмами головы, — сообщает издание.

Полиция начала проверку по данному инциденту. По словам соседей семьи, жалоб на мать и отца ребенка никогда не поступало.

21 июля обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнюю девочку в подмосковных Мытищах. Медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю, глубокие порезы и переломы пальцев. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочку прооперировали.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что врачам удалось успешно провести операцию по восстановлению подвижности пальцев ребенка. Уточняется, что животное прогрызло руки и ноги пострадавшей, задев сухожилия.