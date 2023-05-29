Мигранты заняли футбольное поле в Москве и были арестованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские силовики задержали на западе столицы несколько десятков мигрантов, пришедших на школьное поле поиграть в футбол, пишет Baza. Канал публикует видеокадры, отснятые очевидцами, на которых показаны лежащие на земле лицами в пол мужчины и стоящие рядом с ними полицейские. Причины задержания неизвестны.

По одной из версий, подростки пожаловались взрослым на то, что мигранты не пустили их на футбольное поле во дворе школы № 384. Взрослые же обратились в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов собрали футболистов в колонну и сопроводили в автозаки.

Ранее на юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драки дворников. Поножовщина возле дома № 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.

Также на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Потасовка началась у дома № 137. Изначально в снегу у обочины дороги подрались двое мужчин, а позже к ним подбежало подкрепление.

В апреле председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило в отношении мигрантов в пять раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.