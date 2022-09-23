Мероприятие российской видеоплатформы в Москве посетили 15 тысяч человек

Фото: Пресс-служба мобильной академии контента YAPPY Truсk

В среду в Парке Горького прошло крупное мероприятие, который посетили более 15 тысяч человек, включая блогеров из 62 регионов страны, общественных деятелей, телеведущих и артистов.

Образовательные и развлекательные мероприятия начались на Пушкинской набережной в 11:00. Так, в лекториях состоялась презентация шоу «Вызов» и public-talk с блогером Гусейном Гасановым, актером Торнике Квитатиани, шахматисткой Зариной Шафигуллиной и другими. На главной сцене выступили Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, ST, SHAMAN, Иванушки International и другие. В спортивной зоне прошел турнир по баскетболу и танцевальные баттлы между командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True», а на поэтической встрече «Любовь&Мегаполис» состоялись выступления рэпера ST и молодых поэтов.

Фото: Пресс-служба мобильной академии контента YAPPY Truсk

Частью праздника также стал конкурс «Баттл городов» с участием Мобильной академии контента YAPPY Truсk, уже побывавшей в Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле, и принявшей более 240 тысяч человек. Для участия в соревновании нужно выложить на платформу видео с мероприятия c хештегом своего города, например #yappytruckmsk. Победителем будет признан город, чьи видео соберут больше всего лайков, а лучшие ролики попадут в специальную подборку. Сейчас в «Баттле городов» лидируют Москва, Санкт-Петербург, Судак и Нижний Новгород.

Ранее рэпер ST анонсировал свое появление на мероприятии и заявил, что будет рад поделиться с гостями праздника блогерским опытом, а также «раскачать парк как музыкант». По его мнению, добиться успеха можно, делая то, что любишь, и не гнаться за рейтингом.