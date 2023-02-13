Мавзолей Ленина закроют для посетителей Доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют с 13 февраля до 15 апреля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посетителям временно закроют доступ к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. Ограничения продлятся с 13 февраля до 15 апреля. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ФСО РФ.

С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий, — говорится в сообщении.

В конце января в ФСО РФ сообщили, что Мавзолей будет закрыт на два месяца. Это делается для проведения профилактических работ. Подобные работы в Мавзолее проводятся раз в два года, их детали не оглашаются. До этого работы ранее осуществлялись в 2017, 2019 и 2022 годах.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 6 февраля житель Москвы попытался выкрасть тело Ленина из Мавзолея на Красной площади. Подозрительного посетителя заметили и задержали правоохранители. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи поставила мужчине психиатрический диагноз.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что тело Владимира Ленина не захоронят в ближайшее десятилетие, так как в России осталось много людей, которые положительно относятся к вождю пролетариата. Вместе с этим он подчеркнул, что нахождение тела Ленина на Красной площади неуместно и неуважительно.