Mash: обнаруженный в московской Щербинке предмет оказался взрывчаткой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что обнаруженный в московском поселении Щербинка подозрительный предмет, оказался самодельным взрывным устройством. По его данным, специалисты обезвредили СВУ на месте.

Обнаруженный подозрительный предмет в московском поселении Щербинка оказался самодельной взрывчаткой, — сказано в публикации.

Канал утверждает, что устройство имело пластиковый хвост для сброса гранат с беспилотного летающего аппарата. Из дома, который находится рядом с территорией обнаружения, эвакуировали десять человек.