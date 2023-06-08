Mash: на стройке стадиона ФК «Торпедо» нашли два снаряда и взрыватель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве на стройке стадиона имени Эдуарда Стрельцова нашли два снаряда и взрыватель времен Великой Отечественной войны. По информации канала, на месте работают саперы и оперативные службы города. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным Mash, снаряды были найдены на строящемся домашнем стадионе ФК «Торпедо» во время проведения работ по поиску взрывоопасных объектов.

В конце апреля на Люсиновской улице в Москве отделение «Почты России» эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны. Строители обнаружили старый боеприпас во время ремонтных работ возле здания почты. Территория вокруг здания была оцеплена.

Ранее сообщалось, что житель села Курасовка Белгородской области погиб, начав распиливать найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, один из боеприпасов сдетонировал и мужчина взорвался вместе с ним. Губернатор обратился к главам районов и округов Белгородской области с призывом донести до местных жителей информацию об опасности контактирования с подозрительными предметами в регионе.