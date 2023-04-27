В центре Москвы эвакуировали отделение почты из-за снаряда времен ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Люсиновской улице в Москве отделение «Почты России» эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, строители обнаружили старый боеприпас во время ремонтных работ возле здания почты.

Telegram-канал отметил, что территорию вокруг здания оцепили, а также вызвали саперов.

Ранее стало известно, что житель села Курасовка Белгородской области погиб, начав распиливать найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, один из боеприпасов сдетонировал и мужчина взорвался вместе с ним. Губернатор обратился к главам районов и округов Белгородской области с призывом донести местным жителям информацию об опасности контактирования с подозрительными предметами в регионе.

До этого Гладков сообщал, что в селе Покрово-Михайловка Белгородской области двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны, который нашли на огороде при уборке мусора. По его словам, несовершеннолетние пытались распилить его и унести, однако тот сдетонировал. Один из подростков получил осколочные ранения обеих ног и руки, второй отделался легкой контузией. Подростки были госпитализированы.