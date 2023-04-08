Двое подростков подорвались на снаряде времен ВОВ под Белгородом Гладков: в Белгородской области двое подростков пострадали при взрыве снаряда времен ВОВ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Боеприпас времён Великой Отечественной войны

В селе Покрово-Михайловка Белгородской области двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны, который нашли на огороде при уборке мусора, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, несовершеннолетние пытались распилить его и унести, однако тот сдетонировал. Один из парней получил осколочные ранения обеих ног и руки, второй отделался легкой контузией. Подростки были в срочном порядке госпитализированы, сейчас они находятся под присмотром врачей.

В Новооскольском городском округе ЧП. В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Детскую областную больницу города Белгорода, — написал Гладков.

Он обратился ко всем родителям, проживающим на приграничных территориях, с призывом объяснить детям, что опасные и неизвестные предметы трогать не нужно. По его словам, в случае обнаружения подозрительного предмета, следует отойти от него на безопасное расстояние и обратиться в экстренные службы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что во дворе жилого дома в московском районе Ясенево обнаружили снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Территория находки была оцеплена, к месту обнаружения были отправлены саперные бригады. По информации канала, ржавый снаряд был найден во время уборки территории.