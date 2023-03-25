SHOT: снаряд времен ВОВ нашли в Ясенево

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Во дворе жилого дома в московском районе Ясенево обнаружили снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал SHOT. Территория находки оцеплена, к месту обнаружения выехали саперные бригады.

По информации издания, ржавый снаряд был найден во время уборки территории.

Днями ранее в Москве возле детского сада на улице Егора Абакумова обнаружили артиллерийскую мину. По предварительной информации, обнаруженный боеприпас — это 82-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны.

20 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» обнаружили гранату. По информации канала, предположительно, боеприпас представляет собой советскую наступательную ручную гранату РГД-5.

Ранее жительница Тверской области нашла гранаты после отъезда квартиранта. Полиция также изъяла два пистолета Макарова, две гранаты, две тротиловые шашки и 63 патрона девятимиллиметрового калибра. Квартиру у женщины снимал житель Тверской области, работающий слесарем в автосервисе.

16 марта в подъезде жилого дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел между 18-м и 19-м этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки гранаты. В результате инцидента никто не пострадал.