Житель Белгородской области распилил военный снаряд и взорвался Гладков сообщил о гибели белгородца, взорвавшегося после распиливания боеснарядов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель села Курасовка Белгородской области погиб после того, как стал распиливать найденные снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из боеприпасов сдетонировал и мужчина взорвался вместе с ним. По факту произошедшего проводится проверка.

В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб. Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы на месте проводятся необходимые следственные мероприятия, — написал Гладков.

Он обратился к главам районов и округов Белгородской области с призывом донести местным жителям информацию об опасности контактирования с подозрительными предметами в регионе.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Покрово-Михайловка Белгородской области двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны, который нашли на огороде при уборке мусора. По его словам, несовершеннолетние пытались распилить его и унести, однако тот сдетонировал. Один из парней получил осколочные ранения обеих ног и руки, второй отделался легкой контузией. Подростки были в срочном порядке госпитализированы.