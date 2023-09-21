Mash: два москвича попали в больницу с признаками ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два москвича попали в больницу с признаками ботулизма, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее они съели селедку голландского засола «Матиас». Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным канала, оба мужчины никак не связаны друг с другом и живут в разных концах столицы, но оба съели селедку одного бренда. Врачам удалось вовремя спасти пострадавших и стабилизировать их состояние.

Ботулизм является смертельно опасной болезнью, которая поражает нервную систему, внутренние органы и головной мозг.

Ранее по меньшей мере 17 человек отравились газом в медицинском колледже в мордовском городе Краснослободске, сообщили в ГУ МЧС по республике. Среди пострадавших девять детей, при этом пять человек находятся в реанимации. По данным управления МЧС, всем пострадавшим от 17 до 20 лет.

Также сообщалось, что трое детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления после того, как посетили бассейн в Сергиевом Посаде. Позже отметили, что отравление в бассейне произошло из-за сбоя оборудования. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Кроме того, директор сети клубов «Виктория» Ирина Круликовская заявила, что фитнес-клуб оказывает помощь всем пострадавшим.